Нур-Султан, , 15:39 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость разработки концепции развития государственного управления, сообщили 16 июля в пресс-службе главы государства.

Токаев встретился с председателем агентства по делам государственной службы Анар Жаилгановой. Отмечается, что концепция будет направлена на повышение эффективности деятельности государственных служащих и усиление требований к государственным управленцам.

Жаилганова, в свою очередь, рассказала о формировании «президентского кадрового резерва» и цифровизации в сфере государственного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля во время расширенного заседания правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал правительство республики за низкую эффективность планирования при выполнении важных стратегических задач.

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