Нур-Султан, 16 июля 2019, 15:39 — REGNUM
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость разработки концепции развития государственного управления, сообщили 16 июля в пресс-службе главы государства.
Токаев встретился с председателем агентства по делам государственной службы Анар Жаилгановой. Отмечается, что концепция будет направлена на повышение эффективности деятельности государственных служащих и усиление требований к государственным управленцам.
Жаилганова, в свою очередь, рассказала о формировании «президентского кадрового резерва» и цифровизации в сфере государственного управления.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля во время расширенного заседания правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал правительство республики за низкую эффективность планирования при выполнении важных стратегических задач.
Читайте также: Президент Казахстана раскритиковал систему планирования правительства