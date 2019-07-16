Новосибирск, , 15:34 — REGNUM

Новосибирский избирком завершает приём документов от кандидатов на выборы мэра города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Завтра, 17 июля, в 18:00 часов завершается приём документов на регистрацию от кандидатов, которые будут участвовать в выборах мэра города Новосибирска», — уточнили в избирательной комиссии Новосибирска.

На сегодняшний день о своём выдвижении избирательную комиссию известили 15 кандидатов — три самовыдвиженца и 12 представителей политических партий.

Напомним, кандидатам-самовыдвиженцам необходимо будет представить в избирком не менее 5 886 подписей избирателей. А вот 12 кандидатов уже сдали документы на регистрацию.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года.

Ранее новосибирский избирком зарегистрировал одного из 15 кандидатов на выборах мэра города — депутата Горсовета Наталью Пинус, которая баллотируется от партии «Российский общенародный союз».

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