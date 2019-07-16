Тула, , 15:34 — REGNUM

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил Тульский Кремль, а также ознакомился с ходом работ по созданию Музейного квартала в рамках своей поездки в Тулу 16 июля.

При посещении кремля Медведева сопровождали министр культуры РФ Владимир Мединский, а также губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который рассказал главе правительства о ходе реставрации. Также гости побывали в Успенском соборе, который реставрируется на средства в рамках нацпроекта «Культура». Владимир Мединский также рассказал премьер-министру о ходе работ по созданию Музейного квартала, который объединит в центре Тулы крупнейшие музеи региона.

«Благодарю Вас, Дмитрий Анатольевич, за поддержку в выделении дополнительного финансирования. Работы идут по графику. В начале сентября следующего года мы планируем открыть наш Музейный квартал. Учитывая, сколько здесь будет музеев, выставочных и концертных площадок, мы фактически создаем новый культурный кластер, о чем говорил президент на Госсовете по культуре», — сказал Алексей Дюмин.

Также глава правительства побывал на Тульской набережной — она была открыта после масштабной реконструкции в 2018 году. Сегодня это современная зона отдыха, уже полюбившаяся горожанам. В перспективе реконструированная территория объединит исторический квартал города — Музейный квартал, улицу Металлистов.

Отметим, что в ходе прогулки Дмитрий Медведев несколько раз останавливался, чтобы сфотографироваться вместе с горожанами — фото и видео уже появились в социальных сетях.

https://www.instagram.com/p/Bz-cSBcA--2/

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского правительства находится в Туле 16 июля. Медведев уже побывал на металлургическом заводе «Тула-Сталь», также в программе поездки — встреча с экспертами в области развития городской среды.

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