Анкара, , 15:33 — REGNUM

Турецкие вооруженные силы 14 июля сняли пограничный забор вдоль северной границы сирийской провинции Ракка. Пограничное заграждение было полностью снято к северу от города Таль-Абьяд. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на активистов сирийской оппозиции.

Этот шаг турецких военных был сделан всего через неделю после того, как турецкие СМИ сообщили о возможности новой военной операции вооруженных сил Турции к востоку от Евфрата. За два дня, 14−15 июля, на севере Сирии усилились боевые действия между турецкими вооруженными силами и курдским отрядами Народных защитников (YPG).

15 июля турецкая армия подвергла массированному обстрелу позиции сирийских курдов в районе ключевого города Таль-Рифаат на севере Алеппо. Несмотря на интенсивность огня, сообщений о жертвах не поступало.

ИА REGNUM ранее сообщало о сосредоточении на границе с Сирией значительной военной группировки ВС Турции. По сделанным экспертами оценкам, она насчитывает около 80 тысяч военнослужащих и около 1000 единиц техники, в том числе, систем тяжелого оружия и танков. Эксперты также отмечают, что данная группировка примерно в два раза превышает силы турецкой армии, которые задействовались в операциях на территории Сирии «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».