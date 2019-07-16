Киев, , 15:38 — REGNUM

Соблюдение порядка во время внеочередных выборов в Верховную раду будут обеспечивать около 130 тыс. правоохранителей, заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщила 16 июля пресс-служба ведомства.

«Самое главное — это чёткая организация и взаимодействие между подразделениями МВД при организации и непосредственном выполнении своих обязанностей по обеспечению безопасности при проведении выборов и в дальнейшем — подсчёте голосов», — рассказал он.

Выборы в Раду состоятся 21 июля. Уже 18 июля бюллетени для голосования будут доставлены на участки.

Как заявил заместитель главы нацполиции Александр Фацевич, особое внимание правоохранители будут уделять окружным избирательным комиссиям, а также местам проживания иностранных наблюдателей.

Яровой отметил, что с момента начала избирательной кампании зарегистрированы 4,5 тыс. обращений, связанных с выборами. Начато 217 уголовных дел, составлено 879 протоколов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня глава Национальной полиции Украины Сергей Князев озвучил почти вдвое меньшую цифру полицейских, задействованных на выборах — 70 тыс. человек.

Читайте также: Порядок на выборах в Раду будут охранять 70 тыс. полицейских — МВД Украины