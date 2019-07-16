Киев, 16 июля 2019, 15:38 — REGNUM
Соблюдение порядка во время внеочередных выборов в Верховную раду будут обеспечивать около 130 тыс. правоохранителей, заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщила 16 июля пресс-служба ведомства.
Выборы в Раду состоятся 21 июля. Уже 18 июля бюллетени для голосования будут доставлены на участки.
Как заявил заместитель главы нацполиции Александр Фацевич, особое внимание правоохранители будут уделять окружным избирательным комиссиям, а также местам проживания иностранных наблюдателей.
Яровой отметил, что с момента начала избирательной кампании зарегистрированы 4,5 тыс. обращений, связанных с выборами. Начато 217 уголовных дел, составлено 879 протоколов.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня глава Национальной полиции Украины Сергей Князев озвучил почти вдвое меньшую цифру полицейских, задействованных на выборах — 70 тыс. человек.
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