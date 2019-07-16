Будапешт, , 15:31 — REGNUM

Венгрия снимет вето на переговоры Украины с НАТО только после того, как Киев вернет венгерской общине права на обучение на родном языке, заявил 16 июля венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

«Как только они (власти Украины) вернут венгерской общине её права на обучение на родном языке, мы сможем наладить очень интенсивное экономическое сотрудничество на благо двух стран», — цитирует Сийярто «Укринформ».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года Венгрия наложила вето, после чего неоднократно блокировала проведение заседаний комиссии Украина — НАТО. Отношения двух стран ухудшились после принятого в сентябре 2017 года Украиной нового закона об образовании. Он запрещает обучение на родном языке школьникам после пятого класса, что ущемляет права нацменьшинств, уверены в Будапеште.

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