Варшава, , 15:30 — REGNUM

Выступая 13 июля на Программном форуме «Гражданская коалиция», лидер крупнейшей в Польше либеральной проевропейской партии «Гражданская платформа» Гжегож Схетына рассказал об основных положениях программы партии, с которой она пойдёт на парламентские выборы осенью. Как сообщает «Польское радио», самыми заметными стали предложения о легализации однополых браков и децентрализации государства.

По словам руководителя партии, децентрализация государства и укрепление демократических свобод станут главными направлениями работы либералов после возможной победы на парламентских выборах.

Одной из приоритетных задач Схетына назвал отмену судебной реформы, которую продвигает правящая консервативно-националистическая партия «Право и Справедливость», и из-за которой Польша имеет множество проблем с Евросоюзом.

Также лидер партии заявил, что социально-экономические программы действующего правительства, в частности программа финансовой поддержки семей «500+», будут продолжены, но в другом виде. Кроме того, оппозиция обещает улучшить экологическую ситуацию в стране, в частности, до 2040 года полностью исключить использование угля.