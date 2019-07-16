Турин, Италия, , 15:26 — REGNUM

Обыски в Турине, в рамках которых был обнаружен целый арсенал вооружения, проводились в рамках расследования о подготовке теракта против вице-премьера Италии Маттео Сальвини, заявил сам вице-премьер во вторник, 16 июля, передает Mediaset.

Расследование было начато после одной из поступивших в адрес вице-премьера угроз. По данным спецслужб, «украинская группа намеревалась покушаться на мою жизнь», сказал Сальвини.

Как сообщалось ранее, в ходе обысков у представителей радикальных организаций в Турине были обнаружены десятки единиц вооружения. По данным полиции, обыски проводились у граждан, связанных с ультраправыми организациями, воевавшими в Донбассе на стороне украинской армии.

Ранее суд Падуи приговорил к 24 годам тюрьмы члена украинского нацистского «добровольческого» батальона Виталия Маркова за намеренное убийство итальянского журналиста Андреа Ронкелли на Донбассе весной 2014 года. Некоторые украинские политики, включая министра внутренних дел Арсена Авакова, заявили о несправедливости приговора.