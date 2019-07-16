Липецк, , 15:22 — REGNUM

Липецкую область с деловым визитом 16 июля посещает делегация Чеченской Республики. Как сообщила пресс-служба областной администрации, врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился с заместителем председателя правительства республики Абдулой Магомадовым. Они обсудили перспективы сотрудничества двух регионов.

«Цель нашего визита — знакомство с опытом создания и функционирования особых экономических зон вашего региона. Для нас это сейчас особенно актуально, так как мы подали заявку на создание в Чеченской Республике ОЭЗ промышленно-производственного типа. Липецкая область в этой сфере лидер» — сообщил Абдула Магомадов.

Липецкая область с 2007 года сотрудничает с Чеченской Республикой. Деловая встреча станет еще одним импульсом в развитии двухсторонних дружеских отношений, считают участники встречи.

«Мы рады поделиться опытом. Надеюсь, что уже через три года мы приедем в Чеченскую республику перенимать их опыт. Уверен, специалисты смогут задействовать кадровый и промышленный потенциал, чтобы привлечь инвесторов», — сказал присутствовавший на встрече заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов.

Делегация Чеченской республики 16 июля посетит Новолипецкий металлургический комбинат и площадку ОЭЗ «Липецк» в Ельце.