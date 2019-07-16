Москва, , 15:16 — REGNUM

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками наделён полномочиями профильного комитета по экспертизе и подготовке законопроектов о миграции, репатриации и гражданству российских соотечественников. Соответствующее решение Совет Государственной думы РФ принял 15 июля.

Таким образом, вышеназванному комитету передаются все разработки и законодательные инициативы от ранее профильного Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Совет Государственной думы тем самым намерен сосредоточить весь комплекс работы с соотечественниками и бывшими согражданами в странах СНГ, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии в профильном комитете по делам СНГ и связям с соотечественниками. Как ожидается, это позволит снять излишние законодательные преграды на пути русских и русскоязычных людей к гражданству России.

Кроме того, 15 июля под председательством первого зампреда Правительства Российской Федерации — министра финансов Антона Силуанова в Доме Правительства состоялось первое заседание правительственной комиссии по миграционной политике. На заседании были заслушаны вопросы «О ходе исполнения в первом полугодии 2019 г. Плана мероприятий по реализации в 2019—2021 гг. Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 — 2025 гг»; «О ходе реализации отдельными субъектами Российской Федерации Государственной программы по оказанию содействия добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»; «О реализации Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 544-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации».

Как отметил первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, который участвовал в заседании как представитель ГД, необходимо обеспечить более тесную координацию и взаимодействие с законодателями в совершенствовании миграционного законодательства. То же самое требуется и для подготовки закона «О репатриации» и внимательного рассмотрения в Правительстве уже имеющихся депутатских законотворческих инициатив.

Комиссия приняла решения по всем вопросам. Они будут направлены в соответствующие министерства и ведомства Российской Федерации.