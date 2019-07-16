Рязань, , 15:12 — REGNUM

В конкурсную комиссию городской Думы Рязани предоставил документы ещё один кандидат на пост мэра Рязани. Им стал бывший префект Советского района областного центра Дмитрий Калтаченко, сообщили 15 июля в пресс-службе городской думы.

Дмитрий Калтаченко — второй претендент на должность главы администрации Рязани. Ранее он возглавлял префектуру Советского района. В 2019 году он стал одним из победителей конкурса в региональный резерв управленческих кадров «Управленческие кадры Рязанской области».

11 июля конкурсная комиссия получила документы от первого кандидата — детского врача и координатора Рязанского городского отделения ЛДПР Павла Ахунова.

Документы от претендентов на пост главы администрации Рязани принимают до 1 августа 2019 года. Затем конкурсная комиссия утвердит кандидатов, и они представят свои программы. Окончательное решение примут депутаты Рязанской городской думы 6 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний мэр Сергей Карабасов 30 мая 2019 года ушёл в отставку. Сейчас он находится под следствием. Обязанности главы администрации исполняет Елена Сорокина.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый кандидат на должность мэра Рязани подал документы