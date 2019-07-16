Пекин, , 16:00 — REGNUM

Комментируя оказываемое США давление, премьер-министр Ли Кэцян заявил во вторник, 16 июля, что Китай будет использовать контрциклические меры и тонко регулируемую политику в превентивном порядке в соответствующее время, сообщает Центральное телевидение Китая.

«Китай будет продолжать проводить разумную денежно-кредитную политику и активную фискальную политику», — сказал Ли, председательствуя на встрече с экономистами и предпринимателями.

Экономический рост Китая замедлился до 6,2% во втором квартале, это самый низкий показатель за 27 лет, что стало следствием колебания спроса на внутреннем рынке страны и за рубежом при увеличивающемся торговом давлении США.