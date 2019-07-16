Токио, , 15:18 — REGNUM

Посол США в Японии Уильям Хагерти сложит свои полномочия в июле. Сообщение об этом опубликовано 16 июля в микроблоге американской дипмиссии в Twitter.

Отмечается, что посол Хагерти на протяжении двух лет «с честью представлял президента США и американский народ» и участвовал в продвижении сотрудничества Вашингтона и Токио. Альянс США и Японии назван дипломатами «краеугольным камнем мира и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Временно исполнять обязанности посла будет заместитель Хагерти Джозеф Янг.

Инвестор Уильям Хагерти, которому в августе исполнится 60 лет, участвовал в предвыборной кампании президента США Дональда Трампа в 2016 году. 27 июля 2017 года его назначили главой дипмиссии в Японии.

Трамп в своем микроблоге писал о том, что Хагерти намерен баллотироваться в сенаторы от штата Теннесси.

Как сообщало ИА REGNUM, новым министром обороны США может стать Марк Эспер. Его кандидатура представлена сенату Конгресса США президентом Дональдом Трампом.

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