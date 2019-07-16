Москва, , 15:05 — REGNUM

Ко второму чтению законопроекта о возвращении «курилок» в аэропорты поправками возможно распространить все антитабачные нормы на вейпы. Как передает корреспондент ИА REGNUM16 июля, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

«Я считаю, что на вейпы и электронные системы нагревания табака должны распространяться все нормы антитабачного закона». — сказал Неверов в ходе пленарного заседания.

Он обратил внимание на то, что вейпы, IQOS и прочие системы доставки никотина не приравнены к сигаретам.