Цхинвал, , 14:58 — REGNUM

Коммунистическая партия Южной Осетии Алания обратилась к фракции КПРФ в Госдуме России с просьбой инициировать рассмотрение вопроса о факте геноцида осетинского народа со стороны националистов Грузии. Об этом сообщает ИА «Рес».

Коммунисты отметили, что в Южной Осетии в эти дни широко обсуждаются слова президента России Владимира Путина о произошедшем геноциде южных осетин в 1920 году. В своем заявлении на имя руководителя фракции КПРФ в Госдуме Российской Федерации Компартия указала, что в период геноцида была истреблена 21 тысяча человек, то есть почти треть осетинского населения края. По мнению Компартии, рецидивом геноцида 1920 года явились события 2008 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России в 2008 году было начато расследование и сбор данных об актах геноцида осетин в ходе войны в августе 2008 года, но правового продолжения дело не имело. Само ИА REGNUMсобрало и опубликовало предварительные данные о 400 мирных жителях Южной Осетии — осетинах — убитых грузинскими войсками в августе 2008 года по национальному признаку.

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