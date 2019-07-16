Киев, , 15:03 — REGNUM

Украинский президент Владимир Зеленский готов вести переговоры с главой Российского государства Владимиром Путиным до тех пор, пока задержанные в Керченском проливе моряки не вернутся на родину. Об этом заявил замглавы офиса украинского лидера Вадим Пристайко, передает NewsOne.

«Телефонные разговоры ещё будут. 99% прошлого общения Зеленского и Путина было посвящено теме освобождения наших моряков и политзаключённых», — подчеркнул Пристайко.

Он добавил, что украинская сторона готова к дальнейшему диалогу и согласна вести его «каждый день», если от этого зависит прогресс в вопросе передачи моряков. Вместе с тем Пристайко уточнил, что лидеры России и Украины не оговаривали конкретную дату следующей беседы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону. В Кремле отметили, что беседа носила ознакомительный характер и длилась около 20 минут.

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