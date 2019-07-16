Ереван, , 14:53 — REGNUM

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 18 июля отбудет с рабочим визитом в США для участия в «министерской конференции свободы религии» в Вашингтоне.

Как передает управление информации МИД Армении, Мнацаканян выступит на форуме с речью․

В США уже находится делегация парламента Армении во главе со спикером Араратом Мирзояном.

Как сообщает пресс-служба парламента Армении, 14−18 июля делегация во главе с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном будет находиться с рабочим визитом в Вашингтоне, 19−21 июля — в Бостоне, 25−26 июля — в Нью-Йорке.

Любопытно, что 15−20 июля в США с рабочим визитом будет находиться также вице-премьер Армении Тигран Авинян.

Вице-премьер примет участие в Нью-Йорке в Политическом форуме по устойчивому развитию (ПФУР) под эгидой Экономического и Социального Совета ООН и других мероприятиях.