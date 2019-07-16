Киев, , 14:44 — REGNUM

Цена на электроэнергию для украинских предприятий выросла на 35%, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус во время круглого стола в Верховной раде, сообщило информационное агентство УНИАН.

Он отметил, что после запуска рынка электроэнергии на Украине, произошло самое крупное повышение цены на электричество для промышленности за последние четверть века — сразу на 25%.

«Учитывая, что в январе для потребителей, кроме потребителей «Укрэнерго», был рост цены около 10%. Таким образом, мы имеем ситуацию, когда за 7 месяцев рост составил более 35% в то время, когда тренд в мире — снижение стоимости энергоресурсов», — прокомментировал Герус.

Он отметил, что из сложившейся ситуации есть два выхода — либо вернуться к предыдущей модели электроснабжения предприятий, либо законодательно отрегулировать новую модель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты спрогнозировали рост себестоимости всех украинских товаров, поскольку рост цен на электричество для предприятий отразится на цене их конечного продукта.

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