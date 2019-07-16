Киев, , 14:42 — REGNUM

На Украине сегодня, 16 июля, эксперты обсуждают очередные данные соцопросов, обнародованные Киевским международным институтом социологии (КМИС).

ИА REGNUMнапоминает, что согласно этому исследованию, если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине июля, среди респондентов, которые обязательно придут голосовать и уже определились с партией, партия Зеленского «Слуга народа» набирает 52,3%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 10,3%, «Европейская солидарность» Порошенко — 7,9%, «Батькивщина» Тимошенко — 5,8%, «Сила и честь» Смешко — 5,1%. А вот «Голос» музыканта Вакарчука, согласно этому опросу, не преодолевает избирательный барьер, имея лишь 4,0% популярности.

Политолог Кирилл Сазонов отмечает, что самое неприятное в нынешней избирательной кампании — борьба между проукраинскими партиями.

«Логически все понятно — общее электоральное поле, борьбу за избирателя приходится вести именно с близкими. Но в этой ситуации выигрывает «третий радующийся». Пока проукраинские и силы будут воевать друг с другом, мы рискуем оказаться с пророссийской Радой», — отмечает эксперт.

Также он жалуется, что особенно этой риторикой грешит партия Порошенко, представляя себя в качестве единственной альтернативы реваншистам.

«Все остальные, по риторике «Европейской солидарности», непроходные. Такая себе тактика выжженной земли — кроме нас нет никого. Это очень плохо — потому что при такой агитации украинский избиратель, уставший от старых лиц, вообще может не придти на выборы», — прогнозирует Сазонов.

«Ну и неправда это, дорогие друзья… «Голос» уже набирает столько же по рейтингам, а по результату легко может обойти ЕС. «Украинская стратегия Гройсмана» по некоторым опросам преодолевает 5% барьер и, как минимум, возле него. «Сила и честь» тоже близко к барьеру. Так что не надо вредить союзникам, это в конечном счете работает в плюс противникам, да и вы теряете уважение и доверие», — призывает эксперт.

ИА REGNUMнапоминает, что досрочные парламентские выборы должны состояться на Украине 21 июля и пройти по смешанной, пропорционально-мажоритарной системе. Для преодоления избирательного барьера в пропорциональной части политическим партиям необходимо набрать более 5% голосов.