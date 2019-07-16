Москва, , 15:05 — REGNUM

В крупных городах стран-участниц Европейского союза зреет угроза терактов со стороны украинских неонацистов. Об этом заявил политолог Сергей Марков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, аресты неонацистов в Италии, которые воевали на стороне украинских боевиков в Донбассе, а также обнаружение схронов с оружием, говорят, что украинские радикалы начали представлять угрозу и для Евросоюза.

«Это реальная угроза. По сути, речь идет о начале эры украинского неонацистского терроризма в европейских крупных городах. Мы должны обратиться к послам стран Евросоюза в России и сказать: вы должны проинформировать свои правительства, что ваши города находятся под угрозой украинских неонацистов. Вы много им помогали и теперь эти отморозки попытаются перенести войну на часть Евросоюза. Перед европейскими спецслужбами стоит задача остановить волну экспорта украинского неонацизма в Европу. Остановить теракты в крупных европейских городах, которые готовятся украинскими неонацистами — это наш общий долг», — заявил Марков.

Как сообщало ИА REGNUM, в итальянском Турине местная полиция изъяла арсенал оружия неонацистов.

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