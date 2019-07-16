Анкара, , 14:37 — REGNUM

Поставляемые в Турцию российские зенитно-ракетные системы С-400 не несут угрозы для Североатлантического альянса, заявил 16 июля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Система С-400, которую мы получили, не представляет угрозы для НАТО. Это система, которая будет полностью под нашим контролем», — сказал он в эфире телеканала NTV.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки в Турцию компонентов для С-400 начались 12 июля. Сегодня, 16 июля, в Анкару прибыл уже десятый самолет. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в современной истории Турции и заявил, что Анкара рассчитывает в дальнейшем наладить совместное с Россией производство ракетных систем.

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