Ленинский район, , 14:34 — REGNUM

Глава администрации Ленинского района Крыма Светлана Иванова отправлена в отставку. О том, что она написала заявление об увольнении, сообщил 15 июля на своей странице в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов. Уже 16 июля отставку Ивановой приняли депутаты районного совета.

Сергей Аксёнов «Я внимательно изучил материалы по делу главы администрации Ленинского района Светланы Ивановой, представленные мне комитетом по противодействию коррупции Республики Крым, который входит в состав Совета министров. Считаю, что у меня есть все основания для выражения недоверия главе администрации. Она написала заявление об отставке. Уверен, что правоохранительные и судебные органы разберутся в этом деле и вынесут справедливое решение».

Обязанности главы администрации района возложены на заместителя главы Екатерину Юровских.

Светлана Иванова была избрана главой Ленинского района в октябре 2017 года, до этого занимала пост заведующего керченским сектором управления по работе с муниципальными образованиями министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым. Екатерина Юровских заняла должность замглавы администрации — главного архитектора Ленинского района в мае этого года, до этого работала в администрации Феодосии.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе этого года заявления об уходе по собственному желанию написали глава администрации Феодосии Сергей Фомич и глава горсовета Владимир Титоренко.

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