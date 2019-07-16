Киев, , 14:26 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский использует постсоветские методы управления и стиль президента Белоруссия Александра Лукашенко. Об этом 15 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв, комментируя поездки президента в регионы, во врем которых он отчитывает чиновников.

«Это советская и постсоветская модель власти: крепкое словцо, показная жесткость, бюрократическая взбучка. Раньше было: положи партбилет на стол. И для людей это была катастрофа, потому что без партбилета терял все. Теперь это в несколько другом варианте… Это как в средневековой Европе были публичные казни. Специально сгоняли людей на публичную казнь, если ты будешь воровать, это будет показательно… Простой народ или холопы рады этому, ему нравится такое показательное кино в стиле Лукашенко или в стиле постсоветских автократов», — сказал Карасёв.

Он заметил, что в европейских странах чиновник действует по утвержденному протоколу, поэтому у президента нет необходимости использовать кнут.

«На западе чиновника не надо заставлять действовать, у него есть протокол и циркуляр. Он и так знает, что надо действовать, потому что это его обязанность. А здесь это пока еще не работает. Поэтому нужно, чтобы кто-то сверху тебя кнутом бил. Это все входит в правила игры, потому что царь батько побьет тебя кнутом. Потом это закончится, и они дальше продолжат практику бить простых смертных или смердов», — рассказал Карасёв.

По его словам, украинское общество не прошло период дисциплинарности.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в Борисполе (Киевская область) президент Зеленский сорвался и выгнал с совещания секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места. «Член «Батькивщины», секретарь Бориспольского городского совета, ранее осужденный по ч. 3 ст.142 Украины за разбой с нанесением тяжелых телесных повреждений. Ярослав Николаевич, это вы? Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты. Плохо слышишь меня?», — сказал Зеленский, чем вызвал аплодисменты зала.

Напомним, 12 июля Зеленский посетил с рабочим визитом город Кривой Рог (Днепропетровская область). На совещании по вопросам экологической ситуации в городе президент раскритиковал руководство метзавода «АрселорМиттал Кривой Рог» за срыв модернизации производства и очистных сооружений. При этом Зеленский предложил перенести министерство экологии и природных ресурсов Украины в Кривой Рог пока не будут решены экологические проблемы города.