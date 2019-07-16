Калининград, , 14:23 — REGNUM

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетил расположенные в муниципальном образовании поселок «Южный-1» и городе Багратионовске объекты благоустройства, где провел выездное рабочее совещание. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году в поселке Южный будут благоустроенны 13 дворовых территорий: территории вокруг школ, пешеходные зоны и другие общественные территории.

По словам Алиханова, в 2020 году в поселке будет проведена реконструкция дорог, ремонт школы и домов, продолжится работа муниципалитета по благоустройству дворов. Также губернатор отметил, что планируется перевести котельную на газ, что позволит снизить тарифы для населения.

В городе Багратионовске Алиханов также осмотрел итоги работ по благоустройству дворовых территорий, которые выполнялись с привлечением средств из федерального бюджета. Сообщается, также в течение 2019 года в городе будет проведен ремонт уличного освещения и тротуаров

«Самое главное, что все работы выполнены с учетом мнения и непосредственным участием жителей. Программа по формированию комфортной городской среды реализуется в регионе успешно. Нацпроект «Жилье и городская среда» дает возможность преображать наши города и создавать современные общественные пространства», — рассказал глава Калининградской области.

Согласно планам, в регионе в 2019 году минимум 58 дворовых и 10 общественных территорий будут благоустроены. Всего на это выделяется 482 млн рублей, из которых 306,15 млн рублей — федеральные деньги и 39,47 млн рублей — средства областного бюджета, 136,8 млн рублей — средства местных бюджетов.