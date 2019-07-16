Киев, , 14:22 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский пока не намерен назначать нового посла этой страны в России. Об этом 16 июля заявил замглавы офиса Зеленского Вадим Пристайко на брифинге.

«(Посольство) остается в том же состоянии, в котором оно есть. Им (посольством) руководит временный поверенный по делам Украины в России», — заявил Пристайко, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Зеленского заявили, что президент Украины инициировал начало обновления дипломатического корпуса. Так, Зеленский уже принял решение о смене 12 руководителей посольств в зарубежных странах.

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