Сухум, , 14:16 — REGNUM

Сегодня последний день выдвижения кандидатов в президенты Абхазии. Выдвигать кандидатов могут политические партии, а также инициативные группы, зарегистрировавшиеся в Центризбиркоме до 16 июля включительно.

На данный момент в ЦИК Абхазии были зарегистрированы инициативные группы граждан по выдвижению кандидатами в президенты Алмаса Джапуа, Астамура Тарба, Астамура Какалия, Астамура Отырба, Шамиля Адзынба, Артура Анкваба, Олега Аршба, Рауля Хаджимба и Аслана Бжания. Однако Бжания 15 июля заявил о своем отказе баллотироваться на выборы. Центризбиком также зарегистрировал три политические партии — «Акзаара», «Единая Абхазия» и «Амцахара». Каждая партия имеет право выдвинуть только одного кандидата. Об этом сообщает ИА «Абхазия-Информ».

Согласно календарному плану, опубликованному ЦИК, в течение 10 дней после регистрации партии или группы и не позднее 26 июля должен быть зарегистрирован каждый кандидат в Президенты. По данным ЦИК на 15 июля, решения съездов о выдвижении кандидатов в президенты представили две политические партии — «Акзаара», которая выдвигает кандидатом в президенты бывшего министра внутренних дел Леонида Дзапшба, и «Амцахара», выдвигающая кандидатуру председателя политсовета партии Алхаса Квициния.Подписные листы сдали инициативные группы по выдвижению кандидатами в президенты Олега Аршба, Алмаса Джапуа и Астамура Тарба.

Выборы Президента Абхазии состоятся 25 августа.