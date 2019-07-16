Вена, , 14:15 — REGNUM

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, сообщило 16 июля немецкое издание Deutsche Welle.

Решение было принято после консультаций с МИД Австрии.

Как сообщили австрийские СМИ, Фирташ останется в Австрии, пока суд не рассмотрит ходатайство о возобновлении рассмотрения дела об экстрадиции, поданное его адвокатами.

Напомним, дело против Фирташа было заведено в 2014 году. Его подозревают в даче взятки индийским чиновникам за получение доступа к месторождениям титана. Добытый титан бизнесмен хотел продавать американской компании Boeing. В США Фирташу грозит до 50 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд Австрии разрешил экстрадицию бизнесмена, но окончательное решение должен принять глава министерства юстиции Австрии. В ведомстве заявили, что окончательное решение будет обусловлено национальными интересами страны.

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