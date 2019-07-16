Москва, , 14:55 — REGNUM

Центризбирком России не имеет права исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Об этом в ходе рабочей встречи с «независимыми» кандидатами заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев. Оспорить нарушения кандидаты смогут только в суде.

«До решения окружных комиссий о регистрации кандидатов или об отказе в регистрации возможности для вмешательства у ЦИК нет. Но после того, как окружные избирательные комиссии примут решение, у любого кандидата, неудовлетворённого решением комиссии, есть возможность обратиться или в Мосгоризбирком, или в суд», — цитирует его слова Общественный штаб по наблюдению и контролю за выборами в Москве.

Он также отметил, что существует единая форма для подписных листов, в связи с чем претензии кандидатов выглядят необоснованными.

«Если мы неправильно интерпретируем какие-то нормы закона и кодекса московского, и наших нормативных актов, то мы готовы по этому поводу поговорить», — добавил Булаев.

Напомним, 16 июля в Центральной избирательной комиссии РФ прошла встреча независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва с руководством ЦИК РФ по претензиям к неправильно оформленным данным сборщиков подписей на подписных листах.