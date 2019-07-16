Красногорск, , 13:59 — REGNUM

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв представил нового прокурора региона Сергея Забатурина на расширенном заседании правительства Подмосковья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Воробьёв сообщил о «важных кадровых изменениях в Подмосковье» — назначении областным прокурором Сергея Забатурина.

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«С нашим регионом он хорошо знаком, я уверен, что мы вместе будет реализовывать общие важные задачи», — сказал губернатор.

Отметим, Сергей Забатурин ранее работал в должности Московского межрегионального транспортного прокурора.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назначил Сергея Забатурина прокурором Подмосковья. Соответствующий указ подписан главой государства 3 июля.

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