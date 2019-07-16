Киев, , 14:05 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать стратегический план, выполнив который, Украина сможет претендовать на проведение Олимпийских игр (ОИ), сообщила 16 июля пресс-служба офиса президента Украины.

Зеленский встретился с министром молодёжи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой на территории Олимпийского учебно-спортивного центра в Конча-Заспе.

«Нам нужен определённый план, мы, скажем, готовы за 3−4 года всё построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», — заявил Зеленский.

Он добавил, что нужно разработать программу финансирования объектов спортивной инфраструктуры, которые потом будут использованы для проведения олимпиады.

Бубка отметил, что Украина сможет подать заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 года или летней в 2032 году, не раньше. Гораздо более реалистичный сценарий — проведение Юношеских Олимпийских игр на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Бубка отверг обвинения в коррупции. Его обвинили в получении взятки во время определения места проведения Олимпийских игр 2016 года.

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