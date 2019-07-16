Киев, 16 июля 2019, 14:05 — REGNUM
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать стратегический план, выполнив который, Украина сможет претендовать на проведение Олимпийских игр (ОИ), сообщила 16 июля пресс-служба офиса президента Украины.
Зеленский встретился с министром молодёжи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой на территории Олимпийского учебно-спортивного центра в Конча-Заспе.
Он добавил, что нужно разработать программу финансирования объектов спортивной инфраструктуры, которые потом будут использованы для проведения олимпиады.
Бубка отметил, что Украина сможет подать заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 года или летней в 2032 году, не раньше. Гораздо более реалистичный сценарий — проведение Юношеских Олимпийских игр на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Бубка отверг обвинения в коррупции. Его обвинили в получении взятки во время определения места проведения Олимпийских игр 2016 года.
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