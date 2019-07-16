Москва, , 14:10 — REGNUM

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы встретиться во вторник, 16 июля, «ударом ниже пояса». Об этом она заявила в комментарии Business FM.

Памфилова напомнила, что в данный момент проходит реабилитацию после сложной операции на правом плече, и кандидатам об этом известно.

«Я ещё и 22 июля буду не совсем здорова, но надеюсь, что будет полегче. И если кого-то из них к этому времени незаконно снимут с выборов, будем обязательно восстанавливать, я обещаю. Дай Бог никому из них не болеть, включая Навального, который назвал меня жуликом и симулянткой», — заявила Памфилова.

Она также отметила, что её заместитель Николай Булаев готов принять всех кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва в ЦИК РФ сегодня, чтобы внимательно выслушать их аргументы.

Напомним, ранее «независимые» кандидаты отказались от предложения главы ЦИК России Эллы Памфиловой встретиться с ними после 22 июля и настаивали на встрече во вторник, 16 июля.