Москва, , 13:42 — REGNUM

Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном и главой Белого дома Дональдом Трампом по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сегодня. 16 июля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Встреч в ближайшее время не планируется, — заявил официальный представитель Кремля. — Пока каких-то конкретных договоренностей нет».

При этом пресс-секретарь главы государства добавил, что если речь идёт о телефонном разговоре, то такие переговоры согласовываются очень быстро, буквально «в часы».

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Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о своё намерении провести на текущей неделе переговоры с президентами Ирана, России и США и обсудить выполнение Ираном условий ядерного соглашения.

Ранее по теме: Берлин, Париж и Лондон призвали Иран отменить решения по СВПД

Как сообщало ИА REGNUM, после выхода из договора США и введения Вашингтоном экономических санкций в отношении Тегерана Иран принял решения о приостановлении взятых обязательств по ядерной сделке. 14 июля в Берлине, Париже и Лондоне выразили обеспокоенность в связи с риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) и призвали Иран отменить свои недавние решения в этой связи.

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