Киев, 16 июля 2019, 13:41 — REGNUM
18 июля президент Украины Владимир Зеленский созовет парламент Украины на внеочередное заседание. Об этом 16 июля в Киеве заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
По его словам, президент хочет, чтобы парламент успел принять законы, которые позволят начать работатьВысшему антикоррупционному суду Украины. Также Рада должна принять закон о наказании за незаконное обогащение.
Кроме того, он призвал Раду изменить криминально-процессуальное законодательство.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил о закрытии 10 сессии парламента. 3 октября 2017 года Верховная рада приняла законопроект №6232 депутата от Радикальной партии Андрея Лозового. Документ предусматривают, что все процессуальные решения, которые в той или иной степени ограничивают права граждан, должны согласовываться у процессуального руководителя и у следственного судьи, который эти ходатайства рассматривает. Кроме того, поправки уменьшают сроки расследования до 3 или 6 месяцев. Ряд юристов заявили, что правки Лозового позволят избежать наказания бывшим членам Партии регионов.