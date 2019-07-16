Киев, , 13:41 — REGNUM

18 июля президент Украины Владимир Зеленский созовет парламент Украины на внеочередное заседание. Об этом 16 июля в Киеве заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

По его словам, президент хочет, чтобы парламент успел принять законы, которые позволят начать работатьВысшему антикоррупционному суду Украины. Также Рада должна принять закон о наказании за незаконное обогащение.

«Мы планируем в четверг созвать внеочередную сессию парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое позволит эффективно работать Высшему антикоррупционном суда. Мы будем требовать от парламента принять закон о незаконном обогащении… Очевидно, что у людей в головах уже выборы, но они должны выполнить свой долг до конца перед страной», — сказал Рябошапка.

Кроме того, он призвал Раду изменить криминально-процессуальное законодательство.

«В новом парламенте мы хотим пересмотреть то законодательство, которое касается предотвращения коррупции. Новый закон, который касается деклараций, в частности, коррупции в политическом секторе… Мы хотим посмотреть криминально-процессуальное законодательство. Принято очень много поправок к новому УПК. В частности, так называемые «правки Лозового», которые сильно препятствуют эффективному расследованию уголовных дел», — рассказал Рябошапка.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил о закрытии 10 сессии парламента. 3 октября 2017 года Верховная рада приняла законопроект №6232 депутата от Радикальной партии Андрея Лозового. Документ предусматривают, что все процессуальные решения, которые в той или иной степени ограничивают права граждан, должны согласовываться у процессуального руководителя и у следственного судьи, который эти ходатайства рассматривает. Кроме того, поправки уменьшают сроки расследования до 3 или 6 месяцев. Ряд юристов заявили, что правки Лозового позволят избежать наказания бывшим членам Партии регионов.