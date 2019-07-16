Москва, , 13:47 — REGNUM

В Кремле пока не обсуждают идею конфискации имущества у коррупционеров, предложенную главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Вопрос нуждается в экспертной проработке, заявил 16 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В администрации президента нет сформированной позиции относительно конфискации имущества у тех, кто пойман на коррупции. Принятых на этот счет решений нет, отметил он.

Песков добавил, что методы борьбы с коррупцией постоянно совершенствуются в рамках комиссии в администрации президента, которую возглавляет Антон Вайно.

Как сообщало ИА REGNUM, глава СКР предложил сделать конфискацию имущества отдельным видом наказания за преступления экономической направленности. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов рассказал о готовности нижней палаты парламента обсуждать эту идею, но предостерег от возможных злоупотреблений, например конфискации «без суда и следствия».

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