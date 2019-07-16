Киев, 16 июля 2019, 13:36 — REGNUM
Новый парламент Украины примет пакет президентских законопроектов, которые запустят реформу сектора безопасности и обороны. Об этом 16 июля в Киеве заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Он анонсировал реформу процедуры оборонного заказа, где в настоящее время до 90% закупок засекречены.
По его словам, в результате реформы Служба безопасности Украины лишится полномочий расследования экономических преступлений.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа. Правительству поручено обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение уровня прозрачности и усиление контроля со стороны государства и общественности за деятельностью Государственного концерна «Укроборонпром» и других государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Для этого хотят привлечь иностранных представителей к работе Наблюдательного совета «Укроборонпрома». Также правительству поручили организовать аудит «Укроборонпрома» с привлечением международных экспертов и по его результатам проинформировать общественность. Несмотря на указ Порошенко премьер-министр Владимир Гройсман так и не провел аудит госконцерна «Укроборонпром».
Напомним, в 2019 году марта журналисты-расследователи «Наших денег» опубликовали серию расследований о коррупции в оборонной отрасли. Журналисты разоблачили схемы окружения Порошенко по выводу из украинской оборонки сотен миллионов гривен. По данным расследования, к указанным схемам причастен друг и партнер Порошенко, член Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и гендиректор «Укроборонпром» Павел Букин. В расследовании впервые обнародовали секретную переписку участников преступной схемы, внутренние документы, доказательства договоренностей о взятках. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 9,6 млн долл.