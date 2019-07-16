Киев, , 13:36 — REGNUM

Новый парламент Украины примет пакет президентских законопроектов, которые запустят реформу сектора безопасности и обороны. Об этом 16 июля в Киеве заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

«Сейчас СНБО будет фокусироваться на том, чтобы на момент начала работы нового парламента президент внес законы, которые сдвинут с мертвой точки реформы в сфере безопасности и обороны… Президенту важно инициировать этот пакет законов. Я уверен, что парламент примет эти законы», — сказал Данилюк.

Он анонсировал реформу процедуры оборонного заказа, где в настоящее время до 90% закупок засекречены.

«Если говорить об оборонной сфере, то нужно менять процедуру оборонного заказа. Сейчас около 90% закупок происходит в тайном режиме. Ни для кого не тайна, что кто-то на этом зарабатывает или как минимум, деньги используются неэффективно. Должен применяться принцип минимально целесообразной секретности как во многих странах мира… Должны быть прозрачные, конкурентные процедуры», — сказал Данилюк.

По его словам, в результате реформы Служба безопасности Украины лишится полномочий расследования экономических преступлений.

«Есть вопрос по реформированию Службы безопасности Украины. Это непростой вопрос, чтобы вы не думали, что это можно сделать за ночь или за один день. Это комплексный вопрос… Должен быть гражданский надзор за службой… Без реформы СБУ остальные сферы не реформируются, потому что все связано… Не должно быть дублирований, как у нас происходит в сфере расследования экономических преступлений против государства», — рассказал Данилюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа. Правительству поручено обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение уровня прозрачности и усиление контроля со стороны государства и общественности за деятельностью Государственного концерна «Укроборонпром» и других государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Для этого хотят привлечь иностранных представителей к работе Наблюдательного совета «Укроборонпрома». Также правительству поручили организовать аудит «Укроборонпрома» с привлечением международных экспертов и по его результатам проинформировать общественность. Несмотря на указ Порошенко премьер-министр Владимир Гройсман так и не провел аудит госконцерна «Укроборонпром».

Напомним, в 2019 году марта журналисты-расследователи «Наших денег» опубликовали серию расследований о коррупции в оборонной отрасли. Журналисты разоблачили схемы окружения Порошенко по выводу из украинской оборонки сотен миллионов гривен. По данным расследования, к указанным схемам причастен друг и партнер Порошенко, член Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и гендиректор «Укроборонпром» Павел Букин. В расследовании впервые обнародовали секретную переписку участников преступной схемы, внутренние документы, доказательства договоренностей о взятках. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 9,6 млн долл.