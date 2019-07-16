Москва, , 13:33 — REGNUM

Администрация президента РФ следит за ситуаций с выборами в Мосгордуму, но вмешиваться не намерена, об этом 16 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы наблюдаем за тем, что происходит и какие решения принимаются», — сказал представитель Кремля.

Вместе с тем, добавил он, в целом это вопрос избиркома, здесь «Кремль просто не имеет ни полномочий, ни намерений вмешиваться в эту ситуацию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве состоялась несогласованная акция протеста под лозунгом «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму». В свою очередь в Центральной избирательной комиссии заявили об отсутствии претензий к сотрудникам Московской избирательной комиссии, которые занимаются приёмом и проверкой документов кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.

Читайте также: В ЦИК заявили, что у них нет претензий к деятельности Мосгоризбиркома