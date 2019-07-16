16 июля 2019 | Время чтения 3 мин

Не хотелось бы, чтобы политические рейтинги как аналитический продукт на научной основе отражали личные пристрастия своих разработчиков

Игорь Борисов, , 13:30 — REGNUM





Рейтинги как метод для манипуляций? Rosbalt.ru

Помнится в студенческие годы, учась на отделении политологии философского факультета МГУ, мы с друзьями придумали рейтинг влияния преподавателей факультета. На первом месте шёл многоуважаемый декан Владимир Миронов, который, бесспорно, не вызывал, в силу статуса и авторитета, каких-либо сомнений в своей влиятельности в сознании учащихся. Но вот далее у «экспертов» шли забавные разночтения. Так, например, у некоторых уважаемых преподавателей положение в шкале было тем ниже, более требовательным и жестким он был на экзаменах, что вызывало ответную негативную реакцию студентов и рост их антипатий к персоне преподавателя. Уже тогда мы понимали, что рейтинги вещь, конечно, полезная и эффективная, но довольно условная. Более того, требующая аккуратности и взвешенности в оценках.

Понятно, что любой рейтинг — это вопрос критериев оценки. Поэтому когда рейтинги формируются под влиянием субъективных взглядов и ангажированных ощущений отдельных экспертов, то они могут превращаться в набор индивидуальных оценочных суждений и, соответственно, инструмент манипуляций и шантажа.

На днях в РБК вышел очередной «Рейтинг устойчивости губернаторов. Госсовет 2.0.», подготовленный коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг». Все территории, в зависимости от уровня проблем, по мнению авторов рейтинга разделены на три зоны: красную, желтую и зеленую. Несомненно, ряд оценок авторов рейтинга заслуживает внимания и отражает «истинное положение вещей».

При этом отдельные моменты бросаются в глаза. Необходимо отметить, что при оценке ряда территорий рейтинг подготовлен поверхностно, без учета комплексного анализа региональных реалий. Примечательно, что реакция известных политологов не заставила себя долго ждать. «Деление на зоны больше вкусовое, не видно принципиальных аргументов, почему одни губернаторы в красной зоне, а другие — в желтой… Свою роль в отставках будут играть и электоральная ситуация, и вопрос о замене», — подчеркивает политолог Александр Кынев.

Так в красной зоне, например, оказались вполне успешные губернаторы. Например, Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Сергей Аксенов (Республика Крым), Сергей Ситников (Костромская область) и другие. Примечательно, что прославленный олимпийский чемпион и народный герой Бату Хасиков, имеющий беспрецедентно высокую электоральную поддержку населения Калмыкии (по данным всех социологических исследований в регионе), также оказался в красной зоне.

Интересно, что в зеленой зоне оказался врио Забайкальского края Александр Осипов, обогнавший даже такого политического тяжеловеса как глава Башкирии Радий Хабиров. С этим фактом, например, не согласна политолог Екатерина Курбангалеева. Некоторые эксперты полагают, что подобной комплиментарность в оценках ВРИО связана с тем, что на выборах в регионе работает близкий соратник автора рейтинга известный красноярский политтехнолог Сергей Толмачев…

Исходя из этих посылов, можно осторожно заметить, что методика составления рейтинга далека от объективности и скорее отражает личные взгляды автора на ситуацию в отдельных регионах.

Более того, по мнению ряда опрошенных экспертов, рейтинг вероятно преследует сугубо коммерческие цели и может отражать проблемные отношения с недавними/потенциальными заказчиками. По имеющейся информации автору рейтинга очень хотелось поработать в Алтайском крае с Хорохординым. Однако там появился руководитель АПЭКа Дмитрий Орлов, с которым, как известно, у «Минченко консалтинг» натянутые отношения. В результате — в рейтинге Хорохордин оказался в красной зоне. Не сложились отношения у агентства и с ИО губернатора Оренбургской области Паслером, который был вынужден расторгнуть контракт. Как отмечают в экспертной среде, по весне была замечена попытка через свои телеграмм-каналы сформировать альтернативную «информационную повестку» в регионе для ВРИО губернатора Челябинской области Текслера, однако, и она оказалась безуспешной.

Жанр «шантажной» журналистики как инструмента влияния на заказчика хорошо известен в новейшей истории России. Не хотелось бы, чтобы политические рейтинги, как аналитический продукт на научной основе, также формировались в этом жанре, отражая личные пристрастия своих разработчиков. Слова Макса Вебера о «свободе от оценочных суждений» в рамках научного подхода забывать не следует.