Москва, , 13:23 — REGNUM

Вброс ложной информации, касающейся высшего российского руководства, действительно возможен. Об этом заявил 16 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о подготовке фейков в отношении Владимира Путина.

Песков отметил, что не располагает детальной информацией на этот счёт, однако исключить новую кампанию по дезинформации, в том числе о лицах из окружения президента, не может.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля военно-дипломатический источник предупредил о большом блоке дезинформации, который готовят американские и британские спецслужбы относительно окружения российского президента Владимира Путина, а также руководства оборонного ведомства. Ложные сведения западные страны хотят использовать для обоснования очередных санкций против Москвы.

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