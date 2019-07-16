Москва, , 13:13 — REGNUM

Визит президента России Владимира Путина в Венгрию в октябре действительно готовится, заявил 16 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, подготовка к такому визиту ведется», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня венгерское издание Népszava со ссылкой на источники сообщило, что Путин может посетить Венгрию с визитом 30 октября. Отмечалось, что во время визита Путин обсудит с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в том числе вопросы поставок газа.

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