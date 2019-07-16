Хартум, 16 июля 2019, 13:12 — REGNUM
Представители переходного Военного правительства Судана заявили о том, что юридический комитет представил властям проект конституции, об этом 16 июля сообщает Al Arabia.
Документ на рассмотрение также поступит гражданской оппозиции, с которой военным удалось достигнуть соглашения о поэтапной передачи власти.
Подробности пока не сообщаются.
Как передавало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Судане начались акции протеста, вызванные решением правительства повысить цены на продовольствие.
В ходе продолжительных манифестаций в стране произошел государственный переворот, военные свергли президента страны Омара аль-Башира, однако демонстрации продолжились.
Оппозиция потребовала от военных, захвативших власть, передать ее в руки гражданских лиц.
Читайте ранее в этом сюжете: Военный совет Судана предотвратил попытку военного переворота — СМИ