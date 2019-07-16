Москва, , 13:04 — REGNUM

Госдума в третьем чтении приняла закон, позволяющий гражданам, лишившимся гражданства из-за ошибок в документах, вновь стать российскими гражданами, передает корреспондент ИА REGNUM19 июля.

Российские граждане, получившие паспорт до 1 января 2010 года, который был впоследствии изъят или признан недействительным, теперь смогут подать в миграционное подразделение органа внутренних дел заявление и в течение трех месяцев получить гражданство без каких-либо дополнительных условий и требований.

Около 100 тыс. паспортов были признаны недействительными из-за ошибок, допущенных во многом из-за отсутствия до 2010 года единой информационной системы миграционного учета, отметил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ).

Если для получения российского гражданства до 2010 года были поданы заведомо ложные сведения и по этой причине паспорт был изъят, гражданин не будет выслан из страны, он имеет возможность находиться в России на основании бессрочного вида на жительство и обратиться за получением российского гражданства на общих основаниях, уточнил парламентарий.