Кишинёв, , 13:01 — REGNUM

Молдавские политики должны научиться сотрудничать во имя интересов народа, заявил 16 июля президент Республики Игорь Долдон.

По его словам, необходимо понимать, что в стране, где уже есть приднестровская проблема, а люди разделены в своих симпатиях между Западом и Востоком примерно пополам, геополитические игры опасны.

«Мы должны научиться сотрудничать во имя интересов народа», — заявил в интервью ТАСС Додон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Додон предложил, чтобы Партия социалистов и блок ACUM, создавшие временную коалицию для отстранения от власти лидера Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка, подписали полноценное соглашения и остались у власти на весь четырехлетний парламентский мандат.

Читайте также: Глава МВД Молдавии рассказал, как и куда бежал Плахотнюк