Кишинёв, 16 июля 2019, 13:01 — REGNUM
Молдавские политики должны научиться сотрудничать во имя интересов народа, заявил 16 июля президент Республики Игорь Долдон.
По его словам, необходимо понимать, что в стране, где уже есть приднестровская проблема, а люди разделены в своих симпатиях между Западом и Востоком примерно пополам, геополитические игры опасны.
«Мы должны научиться сотрудничать во имя интересов народа», — заявил в интервью ТАСС Додон.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Додон предложил, чтобы Партия социалистов и блок ACUM, создавшие временную коалицию для отстранения от власти лидера Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка, подписали полноценное соглашения и остались у власти на весь четырехлетний парламентский мандат.
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