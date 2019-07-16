Страсбург, Франция, , 13:01 — REGNUM

16 июля претендующая на должность председателя Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен произнесла речь перед Европейским парламентом. В своем выступлении она не исключила очередного переноса даты выхода Великобритании из Европейского союза, передает канал n-tv.

По словам фон дер Ляйен, при наличии веских оснований дата выхода Великобритании может быть вновь пересмотрена. Ранее она заявляла о решении Лондона: «Мы сожалеем о нем, но уважаем».

В своей речи фон дер Ляйен призвала к европейскому единству. Только объединенная Европа может утвердиться в мире, подчеркнула она. Поколение ее детей уже «не может представить себе жизнь без чувства любви к Европе как к родине». За это нужно бороться, сказала фон дер Ляйен.

Свое выступление бывший министр обороны Германии закончила фразой «да здравствует Европа» на трех языках — немецком, французском и английском:

«Es lebe Europa, vive l'Europe, long live Europe!»

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля депутаты Европейского парламента проголосуют за или против назначения немецкого политика на пост главы Европейской комиссии. Для утверждения в этой должности фон дер Ляйен необходимо получить не менее 374 голосов.

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