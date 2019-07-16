Вильнюс, , 12:46 — REGNUM

Новый президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 16 июля, отправился в свой первый официальный визит. Как он и обещал ещё на стадии предвыборной кампании, первый визит — в Польшу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ради знакомства с Науседой, президент Польши Анджей Дуда даже перенёс свой отпуск. Визит называют ознакомительным, однако литовские СМИ настаивают, что он должен положить началу ренессанса отношений Литвы и Польши. Обе страны, пишут сегодня в Литве, связывает множество общего: «противостояние Белорусской АЭС, модернизация армии и наращивание сил союзников из-за российской угрозы, выход Прибалтики через Польшу из единой электроэнергетической системы БРЭЛЛ».

Предполагается, что на встрече может быть поднят вопрос прав литовских поляков, однако в делегации Науседы есть представители партии Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей, которая в эти дни стремительно сближаются с литовской властью, становясь в ряды традиционной политэлиты. В делегации бывший министр энергетики Литвы от ИАПЛ-СХС Ярослав Неверович и староста партии в парламенте Рита Тамашюнене.

Напомним, что по новому коалиционному договору, ИАПЛ-СХС в правительстве получает сразу два министерства — за ними закреплены должности главы министерства транспорта и министерства внутренних дел.