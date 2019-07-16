Москва, , 12:42 — REGNUM

Госдума в третьем чтении приняла законы, направленные на увеличение доступности нотариальных услуг для жителей отдаленных местностей, в которых нет нотариуса, передает корреспондент ИА REGNUM16 июля.

Согласно принятым законам должностные лица органов местного самоуправления городских и муниципальных округов наделяются полномочиями по совершению отдельных нотариальных действий: удостоверение доверенностей, свидетельствование верности копий документов, подлинности подписей.

Одновременно уточняется перечень нотариальных действий, которые смогут совершать должностные лица органов МСУ. Прежде всего, из перечня исключены вопросы, связанные с наследством: удостоверение наследственных договоров и завещаний, в том числе совместных завещаний супругов; принятие мер по охране наследственного имущества (кроме составления описи наследственного имущества) и управление наследственным имуществом; а также удостоверение доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом.

Устанавливается обязанность органов МСУ по представлению сведений обо всех должностных лицах, уполномоченных на совершение нотариальных действий, в Минюст России. Предусматривается административная ответственность должностных лиц органов МСУ в случае невыполнения законных требований территориального органа юстиции при проведении проверки, невыполнении предписания уполномоченного органа.

Вводится обязанность нотариусов чаще осуществлять выезды в местности, в которых нет нотариуса, чтобы их жители имели возможность оформления наследственных документов. Согласно поправкам, нотариальные палаты субъектов РФ разрабатывают и утверждают по мере необходимости, но не реже двух раз в год, график приема населения в населенных пунктах, где нет постоянного нотариуса.

Срок вступления в силу изменений, с учетом необходимости разработки подзаконных актов, устанавливается с 1 сентября 2019 года.

«Принятые изменения очень важны для жителей отдаленных и малонаселенных местностей, для которых сейчас проблематично в короткие сроки получить необходимую нотариальную услугу — заверить документ, выдать доверенность и так далее После вступления законов в силу нотариальные услуги станут для них более доступными и своевременными», — отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).