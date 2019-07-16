Киев, , 12:42 — REGNUM

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала ZIK призвал арестовать генпрокурора этой страны Юрия Луценко.

«Я хотел бы, чтобы его пригласили в качестве подозреваемого, а ещё лучше, чтобы сразу арестовали», — сказал Гриценко.

По его словам, «это не шутки», когда генпрокурор через свою пресс-службу публикует информацию про персональные данные детективов, которые работают под прикрытием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало на допрос Луценко как свидетеля по делу участника «майдана» Ивана Бубенчика, который ранее заявил, что в феврале 2014 года в Киеве убил из автомата двух сотрудников «Беркута».

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