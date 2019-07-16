Тбилиси, , 12:41 — REGNUM

Послу Грузии в Азербайджане Зурабу Патарадзе пришлось отчитываться перед азербайджанским внешнеполитическим ведомством из-за инцидента, который произошел 14 июля на пограничной полосе между двумя странами, на территории монастырского комплекса Давид Гареджи. Хотя министерства иностранных дел Грузии и Азербайджана официальной информации о встрече грузинского дипломата с представителями МИД в Баку не распространяют, о ней узнали азербайджанские, а затем и грузинские СМИ, которые со ссылкой на свои источники во внешнеполитическом ведомстве приоткрыли и некоторые детали этой беседы.

В частности, в МИД Азербайджана инцидент в Давид Гареджи расценили как провокацию, направленную на обострение отношений между двумя странами, и описали как «нарушение группой лиц государственной границы, нападение на азербайджанских пограничников и нанесение им оскорблений».

Грузинскому дипломату заявили, что «подобные действия противоречат духу стратегического партнерства, установившегося между двумя странами», и потребовали от грузинской стороны расследования инцидента и принятия соответствующих мер.

Интересно, что официальным заявлением на случившееся азербайджанское внешнеполитическое ведомство не отреагировало. Во всяком случае, пока на официальном сайте МИД Азербайджана такого заявления нет.

В МИД Грузии на инцидент в Давид Гареджи откликнулись специальным заявлением, в котором отметили, что в результате мгновенного реагирования соответствующих ведомств инцидент был исчерпан и начато расследование случившегося.

«Подобные инциденты не соответствуют стратегическим партнерским отношениям между нашими странами, поэтому мы считаем, что необходимо своевременно продолжить встречи групп экспертов и комиссий по делимитации, к чему грузинская сторона выражает полную готовность», — говорится в официальном заявлении МИД Грузии.

Грузинское внешнеполитическое ведомство призывает представителей общественности к максимальной сдержанности с целью предотвращения провокаций и подчеркивает, что работа комиссий по делимитации в мирной обстановке — предпосылка достижения успеха.

Обстановка вокруг комплекса Давид Гареджи обострилась в очередной раз после того, как грузинский гид через СМИ сообщил о недопустимых, по его оценке, действиях азербайджанских пограничников. По его же информации, пограничники вынесли иконы из храмов, которые находятся на контролируемой Азербайджаном территории, и передали грузинским священникам. На сообщение гида отреагировали местные жители и гражданские активисты из Тбилиси, которые срочно прибыли на границу и устроили акцию протеста.

По их требованию, как сообщают грузинские телекомпании, иконы были возвращены на место. В ходе акции между грузинскими активистами и азербайджанскими пограничниками произошел инцидент. На место прибыли представители МВД Грузии, которые провели встречу и обсудили случившееся с азербайджанскими коллегами. После встречи замначальника пограничной полиции Грузии сообщил, что инцидент исчерпан, ситуация нормализовалась, и призвал стороны к спокойствию, чтобы дать возможность комиссиям по делимитации границы продолжить работу и обсудить спорные вопросы.

Ряд грузинских экспертов проводит параллель между событиями и акциями протеста в Тбилиси и инцидентом в Давид Гареджи и не исключает, что этот инцидент мог быть подстроен оппозиционными лидерами и их активистами для создания соответствующего фона общей нестабильности в стране и достижения собственных политических целей.