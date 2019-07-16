Берлин, , 12:23 — REGNUM

Власти Евросоюза «должны спасать жизни» в Средиземном море, заявила в своем выступлении в Европарламенте во вторник, 16 июля, кандидат в главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Проходящая по Средиземному морю граница Евросоюза сейчас является одной из самых опасных для жизни, там гибнет много мигрантов, эта граница должна быть «человечной», сказала она.

Вместе с тем, по словам фон дер Ляйен, власти Евросоюза должны снижать поток нелегальной миграции и бороться с перевозчиками нелегальных мигрантов.

Главы 28 стран — членов ЕС поддержали выдвижение фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, теперь ее кандидатуру должны одобрить депутаты Европарламента.