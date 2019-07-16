Грузия, , 12:08 — REGNUM

Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия может попасть под уголовное преследование. С заявлением возбудить против него уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями в Генпрокуратуру Грузии обратилась Нино Нижарадзе, которая владеет девятипроцентной долей в телекомпании «Рустави 2». Об этом журналистам заявил Нижарадзе Георгий Кавлашвили.

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Как уточнил адвокат, речь идёт о грубых финансовых нарушениях в деятельности телеканала. По словам Кавлашвили, «Рустави 2» сотрудничает с некой компанией «Интермедиа», которая якобы привлекает рекламу и получает за это баснословные деньги, «в то время как сам канал не богатеет».

«Из полученных нами финансовых документов стало ясно, что большая часть доходов телекомпании аккумулируется на счетах различных компаний», — добавил адвокат.

Кавлашвили не исключил, что гендиректор телеканала делает это умышленно, чтобы обанкротить компанию.

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Напомним, ранее, 10 июля, на совете акционеров совладелица телеканала «Рустави 2» Нино Нижарадзе поставила вопрос об отстранении Ники Гварамия от занимаемой должности гендиректора канала, однако это предложение поддержано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, телеканал «отличился» сразу несколькими скандалами. Сначала тележурналист Георгий Габуния в своей авторской программе «Постскриптум» в эфире телеканала позволил себе оскорбительные высказывания в нецензурной форме в адрес президента РФ. Позднее со скандальным заявлением выступил и сам генеральный директор «Рустави 2». В эфире он подчеркнул, что российский рынок не стоит того, чтобы в Грузии глушили свободу слова и заявил о своей готовности мочиться в вина и минеральную воду, которые поступают на экспорт в РФ.