Екатеринбург, , 12:02 — REGNUM

Бывшая гимнастка и директор свердловского департамента молодёжной политики Ольга Глацких не стала директором Дворца игровых видов спорта «Уралочка». Об этом пишут местные СМИ.

Ранее некоторые местные наблюдатели не исключали, что именно она возглавит ДИВС после отставки прежнего руководителя Геннадия Севастьянова. Однако прогнозы не подтвердились. По неофициальным данным, новым директором учреждения стал Николай Арбузов, который ранее был заместителем министра спорта региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ольга Глацких в начале 2019 года была назначена заместителем директора ДИВСа. А перед этим она возглавляла областной департамент молодёжной политики, и на этом посту стала широко известна благодаря своей фразе о том, что государство ничего не должно молодёжи и не просило их родителей рожать. После разразившегося скандала она была отстранена от работы, но затем вернулась. Правда, к тому времени её департамент решили реорганизовать, объединив с областным минобразования. Затем Ольга Глацких ушла по собственному желанию.